Eskişehir\'de Geleneksel Gelinbaşları Projesi

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde yürütülen geleneksel gelinbaşları projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanındaki unutulmaya yüz tutmuş yöresel düğün gelenekleri kadınların el emeğiyle geleceğe taşınıyor.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, Anadolu'nun derin kültürel mirasını "Geleneksel gelinbaşları ve duaklar" üzerine odaklanan özel bir projeyle gün yüzüne çıkarıyor. El Sanatları Bölümü'nde bir araya gelen kadınlar, farklı illerin kendine has motiflerini ve tekniklerini tek tek araştırarak aslına uygun şekilde yeniden üretiyor. Tozakbaşından tel kırmaya, pullu işlemelerden firketelere kadar pek çok tarihi doku, kadınların maharetli ellerinde adeta bir zaman yolculuğuna çıkıyor.

"Kültürel mirası yaşatmaya devam ediyoruz"

Çalışmaların mutfağında yer alan 12 yıllık Usta Öğretici Gülten Hisaroğlu, projenin önemini şu sözlerle aktardı:

"Burada her yörenin farklı bir hikayesini, farklı bir gelinbaşını çalışıyoruz. Kimisi tozakbaşı, kimisi pullu, kimisi ise tel kırma; her biri illerimize göre değişen ayrı birer sanat eseri. Bu çalışmaları yaparken sadece eski eşyaları restore etmiyoruz, aynı zamanda o dönemdeki kadınların pulları işlerken hissettikleri duyguları ve o anki ruhu da yaşıyoruz. Anadolu'nun gelinbaşları kadınların elinde yeniden hayat buluyor ve bizler de özümüzü unutmamak, unutturmamak adına bu kültürel mirası yaşatmaya devam ediyoruz." - ESKİŞEHİR