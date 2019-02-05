Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Halk Otobüsü Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 17 Yaralı

Eskişehir'de Halk Otobüsü Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 17 Yaralı

42 dakika önce

ESKİŞEHİR'de halk otobüsünün tarım makinesi taşıyan TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4'ü ağır, 17 kişi de yaralandı.

Eskişehir'de Halk Otobüsü Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 17 Yaralı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de halk otobüsünün tarım makinesi taşıyan TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4'ü ağır, 17 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çevreyolu Alpu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Serdar Ege yönetimindeki 26 GA 295 plakalı Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, yan yola girmek istediği öne sürülen  İlyas Yıldız yönetimindeki tarım makinesi taşıyan 10 VV 356 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:39 Kaynak: DHA

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