Eskişehir'de Halk Otobüsü Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 17 Yaralı
42 dakika önce
ESKİŞEHİR'de halk otobüsünün tarım makinesi taşıyan TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4'ü ağır, 17 kişi de yaralandı.
ESKİŞEHİR'de halk otobüsünün tarım makinesi taşıyan TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4'ü ağır, 17 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çevreyolu Alpu
Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Serdar Ege
yönetimindeki 26 GA 295 plakalı Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, yan yola girmek istediği öne sürülen İlyas Yıldız
yönetimindeki tarım makinesi taşıyan 10 VV 356 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. - Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:39 Kaynak: DHA
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