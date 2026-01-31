Eskişehir'de Hırsızlık: 7 Araç Soyuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Eskişehir'de Hırsızlık: 7 Araç Soyuldu

31.01.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de park halindeki 7 aracın camlarını kırarak 100 bin TL zarara yol açan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de camlarını kırdığı 7 aracı soyan ve yaklaşık 100 bin TL'lik maddi zarara sebep olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta Şirintepe Mahallesi Etik Sokak'ta bir şahıs, park halindeki araçların camlarını kırarak hırsızlık yaptı. Toplamda 7 ayrı araçtan çeşitli eşyalar ile nakit paraları çalarak yaklaşık 100 bin TL maddi zarara sebep olan şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalandı. Hakkında adli işlem başlatılan ve ismi öğrenilemeyen şüpheli çıkarıldığı mahkemece 7 farklı suçtan ayrı ayrı tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Hırsızlık: 7 Araç Soyuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi
Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti Tır makasladı Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti! Tır makasladı
Sırbistan’da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi Sırbistan'da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi
İstiflerini bozmadılar Kahvehane sele teslim oldu ama... İstiflerini bozmadılar! Kahvehane sele teslim oldu ama...
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
17:22
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a tarihi çağrı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a tarihi çağrı
16:44
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen’den ilk görüntü
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü
16:33
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 18:01:08. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Hırsızlık: 7 Araç Soyuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.