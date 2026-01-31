Eskişehir'de Hırsızlık: 7 Araç Soyuldu

Eskişehir'de camlarını kırdığı 7 aracı soyan ve yaklaşık 100 bin TL'lik maddi zarara sebep olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta Şirintepe Mahallesi Etik Sokak'ta bir şahıs, park halindeki araçların camlarını kırarak hırsızlık yaptı. Toplamda 7 ayrı araçtan çeşitli eşyalar ile nakit paraları çalarak yaklaşık 100 bin TL maddi zarara sebep olan şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalandı. Hakkında adli işlem başlatılan ve ismi öğrenilemeyen şüpheli çıkarıldığı mahkemece 7 farklı suçtan ayrı ayrı tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR