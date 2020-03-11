Eskişehir'de ikinci 'Vampir Sibel' vakası - Son Dakika
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Eskişehir'de ikinci 'Vampir Sibel' vakası

7 saat önce

Eskişehir'de ikinci 'Vampir Sibel' vakası 51 şahsa yönelik "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi" suçuyla aranan dolandırıcı polis ekiplerince yakalandı Şüpheli mağdurların 'kirli çamaşırlarına' okuyarak büyü yaptı Dua olarak belirtilen dokümanların Arapça olmadığı, anlamsız...

Eskişehir'de ikinci 'Vampir Sibel' vakası, System.String[]

Eskişehir'de ikinci 'Vampir Sibel' vakası

51 şahsa yönelik "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi" suçuyla aranan dolandırıcı polis ekiplerince yakalandı

Şüpheli mağdurların 'kirli çamaşırlarına' okuyarak büyü yaptı

Dua olarak belirtilen dokümanların Arapça olmadığı, anlamsız düzenlenerek vatandaşların kandırıldığı belirlendi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, 51 şahsa yönelik "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi" suçuyla aranan dolandırıcı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin; büyü yapma, büyü bozma, şeker ve tuza okuma, mağdurlardan aldığı kirli çamaşırlara okuma, yıldız falına bakma gibi birçok suçu gerçekleştirdiği tespit edildi.

Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yürütülen bir soruşturma dosyası kapsamında 51 şahsa yönelik "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi" suçundan dolayı, dün şüpheli A.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin; büyü yapma, büyü bozma, şeker ve tuza okuma, mağdurlardan aldığı kirli çamaşırlara okuma, yıldız falına bakma ve muska yazma suretiyle vatandaşların 'Dini inanç ve duygularını' istismar ederek dolandırıcılık suçunu gerçekleştirdiği tespit edildi.

'Dua olarak belirtilen dokümanların Arapça olmadığı, anlamsız düzenlenerek vatandaşların kandırıldığı belirlendi'

Ardından polis ekipleri, şüpheli şahsın Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan ikametinde yaptığı aramalarda; kullanılmak ve kargo ile il dışına göndermek üzere hazır hale getirilmiş birçok muska, basımevi belli olmayan muska yazmakta kullanılan sözde gizli ilim adlı büyü kitapları, birçok büyü yazısı ile dijital veriler ele geçirilerek el konuldu. Ayrıca el konulan malzemeler arasında dua olarak belirtilen dokümanların Arapça olmadığı, uyduruk düzenlenerek vatandaşların kandırıldığı belirlendi.

Öte yandan gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilirken, akıllara geçtiğimiz yıl kendini Hz. Süleyman'ın kızı olduğunu söyleyerek, büyü yaptığı ve yıllarca vatandaşları dolandırdığı iddia edilen Sibel G.'yi getirdi.

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:00 Kaynak: İHA
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