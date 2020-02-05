Eskişehir'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Eskişehir'de kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Eskişehir'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında piyasaya sahte içki sürmeye çalışan 1 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Eskişehir'de kaçak içki operasyonu, System.String[]

Eskişehir'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında piyasaya sahte içki sürmeye çalışan 1 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.


Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile çalışmalar devam ediyor. Son olarak, sahte alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma yapan ekipler, kent sınırları içerisindeki bir ikamette alkol üretilip kaçak yollarla satıldığını tespit etti. Bahse konu adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.


Ayrıca ikamet içerisinde gerçekleştirilen aramalarda 120 litre el yapımı sahte alkol, muhtelif markalarda toplam 16 adet 1 litrelik yabancı bandrollü kaçak viski, alkol üretiminde kullanılan 1 adet kaynatma kazanı ve ayaklı ocak ele geçirildi.


Polis, gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlattı. - ESKİŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD'de Türk emniyet müdürü, Kuran'a el basarak yemin etti
Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro inşaatında göçük: 2'si ağır, 4 yaralı Uzman isim, canlı yayında çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki ihmali anlattı Van'daki felakette ekipler çığ altındakilere uzun çubuklarla ulaşmaya çalışıyor

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 22:58:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]