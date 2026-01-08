Eskişehir\'de Kaçak Sigara Operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 187 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirirken, 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, şüpheli bir şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği faturasız, bandrolsüz ve hologramsız gümrük kaçağı sigaraları haksız kazanç elde etmek maksadıyla piyasaya süreceği bilgisi alındı. Odunpazarı ilçesinde olduğu tespit edilen şüpheli şahsın aracında ekiplerce arama yapıldı. Aramada, 187 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında ise soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR