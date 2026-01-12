Eskişehir\'de Kaçak Tütün Operasyonu

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 7 milyon 300 bin dal bandrolsüz boş makaron, 1 ton 104 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla, kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan 2 ayrı operasyon kapsamında; 7 milyon 300 bin dal bandrolsüz boş makaron, bin 104 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. - ESKİŞEHİR