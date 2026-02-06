Eskişehir\'de Kaçan Araç Terk Edildi

Eskişehir'de polisin 'dur' ikazına uymayarak dakikalarca kaçan ve bir ara sokakta terk edilmiş halde bulunan otomobilin sürücüsü aranırken, plakaya 27 bin 167 TL para cezası kesildi.

Dün gece, Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi ara sokaklarında polisin şüphelendiği ve durdurmak istediği 43 AES 664 plakalı otomobil 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Küçük Sanayi bölgesinde oldukça uzun süre kaçan araç için polis ekipleri bölgeye takviye ekip istedi. Daha sonra Erenköy Mahallesi Tunca Nehri Sokak'a giren araç, polis ekipleri tarafından terk edilmiş bir biçimde bulundu. Araçta inceleme yapan ekipler bir emareye rastlayamadı. Olay yerinden kaçan sürücü bulunamazken, araç plakasına çeşitli maddelerden 28 bin 167 TL para cezası kesildi. Ayrıca araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. - ESKİŞEHİR