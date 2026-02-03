Eskişehir\'de Kamu Yararına Temizlik

Eskişehir'de 'Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalışma Yükümlülüğü' kapsamında, ara tatil döneminde 6 okulun bakım ve temizlik çalışmalarını yükümlüler gerçekleştirdi.

Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nün koordinesinde tatil dönemi boyunca 1 ilkokul, 3 ortaokul, 1 lise ve 1 özel eğitim meslek okulunda kamu yararına çalışma yapıldı. Dört infaz ve koruma memurunun gözetiminde 25 yükümlünün görev aldığı çalışmalarda binaların bütünüyle temizliği, depoların tasnifi ve bahçe temizliği gerçekleştirildi. Yapılan faaliyetler sayesinde okulların ortak kullanım alanları daha düzenli ve temiz hale getirilirken, kamu kaynaklarının korunması ve toplumsal faydanın artırılması hedeflendi. - ESKİŞEHİR