Eskişehir\'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Eskişehir'de sabaha karşı başlayan kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının en düşük eksi 2, en yüksek 0 derece ölçüldüğü kent, kar yağışıyla beyaza büründü.

Karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yaptı.

Polis ekipleri sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Bazı vatandaşların da araçlarının üzerinde biriken kar örtüsünü temizlediği gözlendi.