Dernek binasında korona tedbirlerine uymayan 47 kişiye toplam 148 bin lira ceza - Son Dakika

Eskişehir'de Korona virüs (Covid-19) denetimlerinde 47 kişiye toplam 148 bin 50 lira ceza kesildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan özel ekip, belirlenen adreslerde denetim yaptı. Ekipler, İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak'taki bir dernek binasında bulunan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığını tespit etti. Korona virüs tedbirlerine uymayan 47 kişiye toplam 148 bin 50 lira ceza kesildi. - ESKİŞEHİR