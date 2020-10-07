Eskişehir?de kumar oynarken yakalanan 56 kişiye 176 bin lira ceza - Son Dakika

Eskişehir?de kumar oynarken yakalanan 56 kişiye 176 bin lira ceza

07.10.2020 10:58
Eskişehir?de kumar oynarken yakalanan 56 kişiye 176 bin lira ceza, System.String[]

ESKİŞEHİR'de bir derneğe ait 2 evde tombala oynadığı tespit edilen 56 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 176 bin 400 lira idari para cezası kesildi.

ESKİŞEHİR'de bir derneğe ait 2 evde tombala oynadığı tespit edilen 56 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 176 bin 400 lira idari para cezası kesildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir derneğe ait 2 evde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla 2 eve baskın yapan polis ekipleri tombala ile kumar oynandığını tespit etti. Tombala oynayan 56 şüpheli ise evin diğer odasında saklanırken yakalandı. Evde yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 55 adet av tüfeği kartuşu, 243 adet mermi, 745 adet tombala kağıdı, 89 adet tombala topu bulundu.

Yakalanan 56 kişiye kumar oynamaktan yasal işlem yapılırken, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 176 bin 400 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynarken yakalanan şüphelilerden 2'sinin farklı suçlardan aranması olduğu tespit edildi. Öte yandan baskın yapılan dernek başkanı hakkında ise bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçundan yasal işlem başlatılırken, ele geçirilen tüfeklerle ilgili ev sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.


Eskişehir?de kumar oynarken yakalanan 56 kişiye 176 bin lira ceza
Eskişehir?de kumar oynarken yakalanan 56 kişiye 176 bin lira ceza
Eskişehir?de kumar oynarken yakalanan 56 kişiye 176 bin lira ceza
Eskişehir?de kumar oynarken yakalanan 56 kişiye 176 bin lira ceza
Eskişehir?de kumar oynarken yakalanan 56 kişiye 176 bin lira ceza
Eskişehir?de kumar oynarken yakalanan 56 kişiye 176 bin lira ceza
Eskişehir?de kumar oynarken yakalanan 56 kişiye 176 bin lira ceza

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Asayiş, Kumar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eskişehir?de kumar oynarken yakalanan 56 kişiye 176 bin lira ceza - Son Dakika

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