Arızalanan araç başında beklerken ticari taksi çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Arızalanan araç başında beklerken ticari taksi çarptı: 2 yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de arızalanan temizlik aracının yanında bekleyen 2 kişi ticari taksinin çarpması sonucunda yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arifiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Sercan K. idaresindeki Odunpazarı Belediyesine ait temizlik aracının arızalandı. Bunun üzerine Atilla K'in kullandığı 26 AEN 513 plakalı çekici arızalanan aracın yanına geldi. Adıgüzel D'nin kullandığı 26 T 0144 plakalı ticari taksi, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bekleyen Sercan K. ile Atilla K'ye çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.