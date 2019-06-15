Eskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltı (2)

6 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Eskişehir'de, önünü kestikleri otomobilin sürücüsü Murat İlker Özcan'ı (26), başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Ahmet Mete D. (21) ile yanında bulunan arkadaşları İsa A. (21), Ömer A. (19), Kürşat Ö. (19) ve Gökhan U. (24) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Büşra E. ise serbest bırakıldı.