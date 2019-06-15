Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Eskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltı (2)

3 saat önce

6 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDIEskişehir'de, önünü kestikleri otomobilin sürücüsü Murat İlker Özcan'ı (26), başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Ahmet Mete D. (21) ile yanında bulunan arkadaşları İsa A. (21), Ömer A. (19), Kürşat Ö. (19) ve Gökhan U.

Eskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltı (2), System.String[]

6 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI
Eskişehir'de, önünü kestikleri otomobilin sürücüsü Murat İlker Özcan'ı (26), başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Ahmet Mete D. (21) ile yanında bulunan arkadaşları İsa A. (21), Ömer A. (19), Kürşat Ö. (19) ve Gökhan U. (24) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Büşra E. ise serbest bırakıldı.


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:09 Kaynak: DHA
Ahmet Mete, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı kadını evinde döverek öldüren 3 kişi tutuklandı Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı cinayetine ilişkin skandal savunma: Türkiye bize cevap vermedi Otobüste cinsel içerikli video izleyip kadın yolcuyu taciz etti! Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 00:14:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]