Eskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltı (2)
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6 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDIEskişehir'de, önünü kestikleri otomobilin sürücüsü Murat İlker Özcan'ı (26), başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Ahmet Mete D. (21) ile yanında bulunan arkadaşları İsa A. (21), Ömer A. (19), Kürşat Ö. (19) ve Gökhan U.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:09 Kaynak: DHA
6 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI
Eskişehir'de, önünü kestikleri otomobilin sürücüsü Murat İlker Özcan'ı (26), başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Ahmet Mete D. (21) ile yanında bulunan arkadaşları İsa A. (21), Ömer A. (19), Kürşat Ö. (19) ve Gökhan U. (24) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Büşra E. ise serbest bırakıldı.
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