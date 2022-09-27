Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

27.09.2022 12:10
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 259 bin dal boş makaron, 14 bin 340 dal sarılmış sigara ile 9 bin 207 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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