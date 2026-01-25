Eskişehir'de Sahte Bilezikle Dolandırıcılık Girişimi - Son Dakika
Eskişehir'de Sahte Bilezikle Dolandırıcılık Girişimi

25.01.2026 11:29
Sahte bilezikle altın almak isteyen F.Y., kuyumcunun dikkati sayesinde yakalandı.

ESKİŞEHİR'de 34 gram ağırlığındaki sahte bileziği bozdurup, 4 Cumhuriyet altını almak isteyen F.Y., kuyumcunun dikkati sayesinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına gelen F.Y., 34 gram ağırlığında 22 ayar altın patentli sahte bileziğini bozdurmak istediğini söyledi. İlk incelemede piyasa değeri yaklaşık 220 bin lira olarak belirlenen sahte bilezik için 4 Cumhuriyet altını talep eden F.Y., kuyumcu Ömür Çınar ile pazarlık yaptı. Pazarlık sırasında bileziğin sahte olduğunu fark eden Çınar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler şüpheli F.Y.'yi gözaltına aldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'PAZARLIK BİLE YAPTI, O KADAR SOĞUKKANLIYDI'

Kuyumcu Ömür Çınar, sahte bilezik satmak isteyen şüpheli F.Y.'nin daha önce de benzer suçtan sabıkalı olduğunu öğrendiklerini söyledi. Bileziğin profesyonel bir şekilde taklit edildiğini ve ilk kontrollerde anlaşılmadığını anlatan Çınar, "Şahıs dükkanımıza sahte bilezik satmak için geldi. Sahte olduğunu fark ettikten sonra polisi aradık. Hatta karşılığında Cumhuriyet altını istedi, 'Bir şeyler yapabilir misiniz' diye pazarlık bile yaptı. Yani o kadar soğukkanlıydı. Polis ekipleri gelmesin diye 5-10 dakika boyunca bize yalvardı. Bileziğin sahte olduğunu detaylı testler sonucunda anladık. Hemen anlaşılmayacak kadar profesyoneldi. Kimsenin canı yanmasın, başka birilerine satmasın diye biz polise teslim ettik. Bu dolandırıcılık sahtecilik olaylarına yaptırımların çoğalmasını diliyorum. Bileziğin hiçbir değeri yok, normali 220 bin lira civarında" dedi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
