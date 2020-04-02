Eskişehir'de sahte içki operasyonu - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de polis tarafından baskın düzenlenen evde, piyasaya sürülmek için hazırlanan çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Eve baskın yapan polis ekipleri, 1200 şişe içinde etil alkol ile 110 şişe sahte rakı ele geçirdi.2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.