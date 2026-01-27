Eskişehir'de Scooter Kazası - Son Dakika
3. Sayfa

Eskişehir'de Scooter Kazası

27.01.2026 13:32
Tacsi kapısına çarpan scooter sürücüsü yaralandı, sağlık durumu iyi.

Eskişehir'de cadde üzerinde ticari taksiden inmek isteyen yolcunun açtığı kapıya çarpan scooter kullanıcısı yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yol üzerinde yolcu indiren ticari taksinin açılan kapısına 23 yaşındaki Berker D., kullandığı elektrikli scooter ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen scooter kullanıcısı yaralandı. Kaza için olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 23 yaşındaki sürücü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Scooter, Ulaşım, Son Dakika

