Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada birbirlerini vuran iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Eskişehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada birbirlerini vuran iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Sütlüce Mahallesi Aydos Sokağı'nda Mehmet Ali Solak (45) ile Mehmet E. (39) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cezaevinden yeni tahliye edildiği öğrenilen Mehmet Ali Solak ile Mehmet E. yanlarında taşıdıkları tabancalarla birbirlerine ateş etti.

Ağır yaralanan Solak, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet E. ise kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gitti.

Mehmet Ali Solak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:27 Kaynak: AA

Ali Solak, Eskişehir, Güncel
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