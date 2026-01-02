Eskişehir'de Takla Atan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Güncel

Eskişehir'de Takla Atan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

02.01.2026 20:16
Sivrihisar'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaşamını yitirdi, eşi ağır yaralandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü öldü, sürücünün eşi ağır yaralandı.

Sivrihisar-Polatlı kara yolunun 8. kilometresinde Oğuzhan Çiftçi (22) yönetimindeki 06 VTN 84 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarpıp takla atan araç ters döndü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği belirledi.

Ağır yaralanan eşi Yağmur Çiftçi (22) ise ambulansla hastaneye kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kaynak: AA

