Eskişehir'de Tarihi Bronz Heykelcik ve Sikkeler Ele Geçirildi
1 saat önce
ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde Roma dönemine ait bronz heykelcik ile 2 adet Osmanlı tuğralı sikke ele geçirildi.
ESKİŞEHİR'in Beylikova
ilçesinde Roma
dönemine ait bronz heykelcik ile 2 adet Osmanlı tuğralı sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sabri Ö.'nün bulundurduğu tarihi eserleri satacağını belirledi. Yapılan takip sonunda da Sabri Ö.'nün kullandığı otomobil, Beylikova- Mihalıççık
Karayolu'nda durduruldu. Otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu belirtilen 1 adet bronz heykelcik ile 2 adet Osmanlı tuğralı gümüş sikke ele geçirildi. Sabri Ö. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
- Beylikova
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:17 Kaynak: DHA
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