Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Tarihi Bronz Heykelcik ve Sikkeler Ele Geçirildi

Eskişehir'de Tarihi Bronz Heykelcik ve Sikkeler Ele Geçirildi

1 saat önce

ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde Roma dönemine ait bronz heykelcik ile 2 adet Osmanlı tuğralı sikke ele geçirildi.

Eskişehir'de Tarihi Bronz Heykelcik ve Sikkeler Ele Geçirildi, System.String[]
ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde Roma dönemine ait bronz heykelcik ile 2 adet Osmanlı tuğralı sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sabri Ö.'nün bulundurduğu tarihi eserleri satacağını belirledi. Yapılan takip sonunda da Sabri Ö.'nün kullandığı otomobil, Beylikova- Mihalıççık Karayolu'nda durduruldu. Otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu belirtilen 1 adet bronz heykelcik ile 2 adet Osmanlı tuğralı gümüş sikke ele geçirildi. Sabri Ö. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

- Beylikova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:17 Kaynak: DHA

Roma, Beylikova, Güncel
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