Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu
33 dakika önce
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen iki kişi yakalandı.
Eskişehir
'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen iki kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen Y.A. ve K.A'nın bulunduğu otomobili Eskişehir- Alpu
kara yolunun 10. kilometresinde durdurdu.
Araçta arama yapan güvenlik güçleri, 70 bronz ve gümüş sikke ile çeşitli figürlerden oluşan 3 obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:30 Kaynak: AA
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