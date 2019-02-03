Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu

Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu

33 dakika önce

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen iki kişi yakalandı.

Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen iki kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen Y.A. ve K.A'nın bulunduğu otomobili Eskişehir- Alpu kara yolunun 10. kilometresinde durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, 70 bronz ve gümüş sikke ile çeşitli figürlerden oluşan 3 obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:30 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



102 Yaşındaki Yaşlı Kadının 80 Yıldır Dilendiği Ortaya Çıktı Atatürk Havalimanı'nda Ele Geçirildi! Değeri 900 Bin TL

Dünyaca Ünlü Fashion One TV, Number1'a Ortak Oldu CHP'de Bayraklı Krizi! Erdal Aksünger, Adaylıktan Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 10:03:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]