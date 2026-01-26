Eskişehir Valiliği, 10.40 ve 12.00 saatleri arasında test uçuşu yapılacağını açıkladı.
Valilik, resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bugün 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından test uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi. Uçuşun 10.40 ve 12.00 saatleri olacağı aktarıldı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Test Uçuşu! - Son Dakika
