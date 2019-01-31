Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Alanları Belli Oldu

Eskişehir'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Alanları Belli Oldu

19 dakika önce

Eskişehir Valiliği, kentte toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek yer ve güzergahları açıkladı.

Eskişehir'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Alanları Belli Oldu, System.String[]
Eskişehir Valiliği, kentte toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek yer ve güzergahları açıkladı.

Açıklamada, "Birinci gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantısı alanları toplanma alanı Seylap Caddesi'nin Üniversite Caddesi ile kesiştiği yer, Seylap Caddesi üzeri. Yürüyüş güzergahı Seylap Caddesi'ni takip ederek Sıhhiye Meydanı'na intikal. Dağılma alanı Sıhhiye Meydanı'dır. İkinci gösteri yürüyüşü güzergahı toplanma alanı Cumhuriyet Mahallesi Kaptanbaba, Paşa Sokakları ile Güllük Mahallesi Emek ve Bereket Sokakları arasında Zübeyde Hanım Caddesi üzeri. Yürüyüş güzergahı Zübeyde Hanım Caddesi kullanılarak Gazi Yakup Satar Caddesinde bulunan Büyük Park Meydanı'na intikal. Dağılma alanı Büyük Park Meydanı'dır. Üçüncü gösteri yürüyüşü güzergahı toplanma alanı Akarbaşı Mahallesi Emeksiz ve Onurel Sokakları arası, Atatürk Caddesi üzeri. Yürüyüş güzergahı Atatürk Bulvarı güzergahından Kemal Zeytinoğlu Caddesi üzerinde bulunan Odunpazarı Meydanı'na intikal. Dağılma alanı Odunpazarı Meydanı'dır. Dördüncü gösteri yürüyüşü güzergahı toplanma alanı Ömerağa Mahallesi Zübeyde Hanım ve Turgut Reis Caddeleri, Güllük Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi ile Çamlıca Sokak arasında Sakarya 2 Caddesi üzeri. Yürüyüş güzergahı Sakarya 2 Caddesi güzergahından Sıhhiye Meydanı'na intikal. Dağılma alanı Sıhhiye Meydanı'dır" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:31 Kaynak: İHA

Yaşam
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