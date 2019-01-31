Eskişehir'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Alanları Belli Oldu

Eskişehir
Valiliği, kentte toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek yer ve güzergahları açıkladı.
Açıklamada, "Birinci gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantısı alanları toplanma alanı Seylap Caddesi'nin Üniversite Caddesi
ile kesiştiği yer, Seylap Caddesi üzeri. Yürüyüş güzergahı Seylap Caddesi'ni takip ederek Sıhhiye Meydanı
'na intikal. Dağılma alanı Sıhhiye Meydanı'dır. İkinci gösteri yürüyüşü güzergahı toplanma alanı Cumhuriyet Mahallesi
Kaptanbaba, Paşa Sokakları ile Güllük Mahallesi
Emek ve Bereket Sokakları arasında Zübeyde Hanım
Caddesi üzeri. Yürüyüş güzergahı Zübeyde Hanım Caddesi kullanılarak Gazi Yakup Satar
Caddesinde bulunan Büyük Park Meydanı'na intikal. Dağılma alanı Büyük Park Meydanı'dır. Üçüncü gösteri yürüyüşü güzergahı toplanma alanı Akarbaşı Mahallesi Emeksiz ve Onurel Sokakları arası, Atatürk Caddesi
üzeri. Yürüyüş güzergahı Atatürk Bulvarı
güzergahından Kemal Zeytinoğlu Caddesi üzerinde bulunan Odunpazarı
Meydanı'na intikal. Dağılma alanı Odunpazarı Meydanı'dır. Dördüncü gösteri yürüyüşü güzergahı toplanma alanı Ömerağa Mahallesi Zübeyde Hanım ve Turgut Reis
Caddeleri, Güllük Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi ile Çamlıca
Sokak arasında Sakarya
2 Caddesi üzeri. Yürüyüş güzergahı Sakarya 2 Caddesi güzergahından Sıhhiye Meydanı'na intikal. Dağılma alanı Sıhhiye Meydanı'dır" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR