Eskişehir\'de Trafik Denetimi: 5 Araca Ceza

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sultandere Mahallesi genelinde geniş kapsamlı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Mahallede bulunan ana caddeler ve ara sokaklarda yaklaşık 40 ekip ve 120 personelin katılımıyla düzenlenen çalışmalarda, 502 şahsın sorgusu yapılırken 183 araç ise titizlikle kontrol edildi. Denetimler neticesinde kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 araca toplamda 38 bin 610 TL idari para cezası tatbik edildi. - ESKİŞEHİR