Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 11 Bin Ceza Kesildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 26 bin 47 araç ve sürücü denetlenirken, 11 bin 647 adet trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 19-26 Ocak 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 2 bin 192 yük taşımacılığı, 280 yolcu taşımacılığı, 2 bin 771 alkol denetimi, 530 adet motosiklet ve 4 bin 73 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 26 bin 47 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 11 bin 647 adet trafik cezası yazılırken, 270 araç trafikten men edildi ve 96 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 52 yaralanmalı ve 70 maddi hasarlı trafik kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR