Eskişehir'de uyuşturucu davasında 3 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu davasında 3 sanığa hapis cezası

12.05.2022 14:09
Eskişehir'de uyuşturucu davasında 3 sanığa hapis cezası

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi.

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar S.Ç, A.S. ve M.Ç. ile avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan S.Ç. ve A.S'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15'er yıl hapis ve 30'ar bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Aynı suçtan yargılanan M.Ç. ise 10 yıl 6 ay hapis ve 22 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklanmıştı.

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Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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