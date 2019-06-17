Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de yağmur ve dolu etkili oldu
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Eskişehir'de yağmur ve dolu etkili oldu

16 dakika önce

ESKİŞEHİR ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Eskişehir'de yağmur ve dolu etkili oldu, System.String[]


ESKİŞEHİR ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Eskişehir'de kavşaklar kısa sürede suyla dolarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalananlar dükkanlara ve saçak altlarına sığındı.
Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olduğu Eskişehir'de aniden bastıran dolu ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar dükkanlara ve saçak altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kısa sürede yağmur sularıyla doldu. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri karayollarına ait bazı alt geçitleri dolan sular nedeniyle trafiğe kapattı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü önünde biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar ise ayakkabılarını çıkarıp ellerinde karşıya geçmek zorunda kaldı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Caddesi'nde yol kenarındaki bir ağaç, park halindeki 26 RP 847 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Yolu kısmen trafiğe kapatan ağaç, belediye ekiplerince dalları kesilerek yoldan kaldırıldı.
YAĞIŞ KÜTAHYA'DA DA ETKİLİ OLDU
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sağanak yağış sonrası Yeni Mahalle Madenciler Sitesi civarında bulunan zemin ve bodrum kattaki evler sular altında kalırken, bodrumlar suyla doldu. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, bazı evlerdeki suları itfaiye boşaltmaya çalıştı. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, su baskını yaşanan yerlerde çalışmalar başlattı.

- Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:16 Kaynak: DHA
İtfaiye, Tavşanlı, Kütahya, Eskişehir
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