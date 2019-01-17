Son Dakika Haberleri: Eskişehir'den Göz Kamaştıran Kar Manzaraları

Eskişehir'den Göz Kamaştıran Kar Manzaraları

41 dakika önce

ESKİŞEHİR'de kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

Eskişehir'den Göz Kamaştıran Kar Manzaraları, System.String[]
ESKİŞEHİR'de kar yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

Önceki gün yağan kar, Eskişehir'i beyaza bürüdü. Soğuk ve yağışlı havanın ardından çıkan güneş ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı'nda seyrine doyum olmayan manzara ortaya çıktı. 400 bin metrekarelik alana kurulu parkta bulunan Masal Şatosu yağan karla birlikte eşşiz güzelliğe büründü. Parkın ortasında bulunan göletin bir kısmı buz tutarken, Korsan Gemisi'nin üzeri kar yağışından zarar görmemesi için brandayla örtüldü. - Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:35 Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel
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