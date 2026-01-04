Eskişehir'e 399 Milyon Liralık Su Yatırımı

Eskişehir'de Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü tarafından 2025 yılında yürütülen çalışmalar kapsamında 399 milyon liralık yatırım hayata geçirildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, DSİ Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan Eskişehir il sınırlarında 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında, 1 adet yer üstü suyu sulaması ile 9 bin 900 dekar alanın sulamaya açıldığı belirtildi.

Kentte yapımı devam eden yatırımlar arasında 1 adet BSİ sulaması, 1 adet BSİ yol deplasesi, sulama kanalları korkuluk yapımı, 9 adet arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti, 2 adet gölet, 1 adet gölet sulaması, 2 adet yer altı suyu sulaması, 1 adet yer üstü suyu sulaması, 2 adet taşkın kontrol ile 1 adet yeraltı depolama ve suni besleme inşaatı bulunduğu kaydedildi.

İhale sürecindeki yatırımlar kapsamında ise 1 adet baraj, 2 adet BSİ sulaması, 1 adet sulama yenileme, 1 adet arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti, 4 adet gölet sulaması, 6 adet taşkın kontrol, 1 adet taşkın ve rusubat kontrolü, 2 adet yer üstü suyu sulaması ile 1 adet yeraltı depolaması ve suni besleme projeleri için ihale hazırlıklarının sürdüğü bildirildi.