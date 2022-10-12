Eskişehir haberleri: Eskişehir'de şehit anısına yaptırılan çeşmedeki bayrağa zarar verilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Eskişehir haberleri: Eskişehir'de şehit anısına yaptırılan çeşmedeki bayrağa zarar verilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

12.10.2022 16:36
Eskişehir haberleri: Eskişehir'de şehit anısına yaptırılan çeşmedeki bayrağa zarar verilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Eskişehir gündem haberi: Eskişehirli şehit Tarkan Karaca anısına yaptırılan çeşmenin üzerindeki Türk bayrağına zarar verilmesine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Eskişehirli şehit Tarkan Karaca anısına yaptırılan çeşmenin üzerindeki Türk bayrağına zarar verilmesine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca adına yaptırılan hayrat çeşmede bulunan Türk bayrağının tahrip edilmesi olayı ile ilgili olarak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, eylemin fail ya da faillerinin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği hususları kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Eskişehir, Tarkan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir haberleri: Eskişehir'de şehit anısına yaptırılan çeşmedeki bayrağa zarar verilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir haberleri: Eskişehir'de şehit anısına yaptırılan çeşmedeki bayrağa zarar verilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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