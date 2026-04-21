Eskişehir Hayvanat Bahçesi EAZA'da Yeniden

(ESKİŞEHİR) - Türkiye'yi temsilen geçen yıl Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) Yürütme Kurulu'na seçilen Eskişehir Hayvanat Bahçesi, bu yıl da aynı göreve yeniden layık görüldü.

Hollanda'da 11-19 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2026 EAZA Direktörler Toplantısı kapsamında alınan kararla, Eskişehir Hayvanat Bahçesi bir kez daha EAZA Yürütme Kurulu'nda görev alma hakkı kazandı. Bu gelişme, kurumun uluslararası alandaki saygınlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

EBB Veteriner İşleri Dairesi Başkanı İbrahim Atak, 2028 yılına kadar Türkiye'yi temsil edecek olmanın büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Atak, desteklerinden dolayı İzmir Doğal Yaşam Parkı ve Bursa Hayvanat Bahçesi'ne ve ev sahipliği için Beekse Bergen Zoo yetkililerine teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca yaban hayatının korunması, Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik zenginliği ve iklim krizinin oluşturduğu riskler de ele alındı. Katılımcılar, ziyaretçilerle daha güçlü etkileşim kurarak bu konularda farkındalığı artırmaya yönelik projeler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.