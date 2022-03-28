Eskişehir'in Alpu ilçesinde 2 iş yeri ile 6 araç kundaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'in Alpu ilçesinde 2 iş yeri ile 6 araç kundaklandı

28.03.2022 12:53

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, 2 iş yeri ve 6 araçta kundaklama sonucu çıkarılan yangınlar, hasara yol açtı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, 2 iş yeri ve 6 araçta kundaklama sonucu çıkarılan yangınlar, hasara yol açtı.

İlçe merkezinde ayrı yerlerde bulunan 2 iş yerine gece saatlerinde yanıcı ve yakıcı madde atıldı, bir traktör ile pikap ateşe verildi.

Kemalpaşa Mahallesi'nde ise bir kamyon, traktör, pikap ve otomobil kundaklandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, itfaiye ekiplerince söndürülen yangınlardan dolayı söz konusu iş yeri ve araçlarda hasar meydana geldi.

İkisinde de nalburiye ve inşaat malzemeleri satılan iş yerlerinden birindeki yangın, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayların aydınlatılması ve şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

"Yapılan incelemelerde bir kişi olduğu görülüyor"

Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, gazetecilere yaptığı açıklamada, 62 yaşında olduğunu belirterek, şimdiye kadar böyle bir olayla karşılaşmadığını söyledi.

Yaşananların ilçe adına üzücü olduğunu dile getiren Güller, şöyle devam etti:

"Maalesef 2 esnafın iş yerinin kundaklandığını, çiftçi arkadaşlarımızın araçlarının yandığını, birkaç aracın ise yakılmaya çalışıldığını birebir gördük. Ben bu kundaklayanın ilçeden bir kişi olduğunu düşünmüyorum, inanmıyorum. Alpu'da yaşayıp da ilçe halkına bu kadar kin olmaması gerektiğine inanıyorum. Esnaf ve çiftçilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Kundaklama olayını gerçekleştirenin, yapılan incelemelerde bir kişi olduğu görülüyor. Bilinçli olarak yapılan bir olay. Şu anda Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce başımıza gelmiş bir olay değil. Keşke olmasaydı."

Kamyon ve traktörüne yanıcı madde dökülerek yakılmaya çalışılan Hakan Ertunç ise komşularının araçlarının ateşe verildiğini aktardı.

Ertunç, "Bizim kimse ile bir düşmanlığımız yok. Kimin yaktığını bilmiyoruz. Traktörümüzü yaksa, 250-300 bin liralık yazık günah. Bu bizim servetimiz. Burası çok ara sokak pek bilinmez. Daha önce gelip keşif yapmış olabilirler." dedi.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde 2 iş yeri ile 6 araç kundaklandı
Eskişehir'in Alpu ilçesinde 2 iş yeri ile 6 araç kundaklandı
Eskişehir'in Alpu ilçesinde 2 iş yeri ile 6 araç kundaklandı
Eskişehir'in Alpu ilçesinde 2 iş yeri ile 6 araç kundaklandı

YORUMLAR
500
Eskişehir'de 2 dükkan ve 6 araç kundaklandı Eskişehir'de 2 dükkan ve 6 araç kundaklandı Mardin'de bir araç kundaklandı Mardin'de bir araç kundaklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'in Alpu ilçesinde 2 iş yeri ile 6 araç kundaklandı - Son Dakika


Son Dakika
13:28 İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
13:21 Dünyanın konuştuğu ihanet skandalında Wanda Nara her şeyi tek tek anlattı
12:51 Damat neye uğradığını şaşırdı! Takı töreninde sıvı yağ ve çay taktılar
12:41 Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Asgari ücret vatandaşın gıda masraflarına bile yetmiyor
12:28 Kanun teklifi haftaya yasalaşacak! Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine yükseltiliyor
12:24 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Müzakereler bugün-yarın İstanbul'da tekrar başlayacak
11:59 İlk kez açıkladı! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oluyor
11:57 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun kaybettiği askeri personel ve teknik araç sayısını açıkladı!
11:40 Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!
11:32 Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 13:44:37. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'in Alpu ilçesinde 2 iş yeri ile 6 araç kundaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement