ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda 211 kişilik personel arasında tek kadın olarak görev yapan Hilal Mazlum (26), 4 yıldır sürdürdüğü mesleğinin kendisine huzur ve gurur verdiğini söyledi. Mesai arkadaşlarının yanı sıra ailesinden de çok destek gördüğünü belirten Mazlum, "Hem bölgede tek olmak hem de gece nöbetine kalıp yangınlara, trafik kazalarına gitmek; insanların canını, malını kurtarmak, bana ayrıca huzur ve gurur veriyor" dedi.

Hilal Mazlum, Eskişehir İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki 211 kişilik personel arasında görev yapan tek kadın olarak dikkat çekiyor. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra aldığı zorlu eğitimlerin ardından göreve başlayan ve 4 yıldır sahada, yangın söndürme ekiplerinde yer alan Hilal Mazlum, itfaiyeciliğin kendisine huzur ve gurur verdiğini söyledi.

İLK GÖREV YERİ ŞIRNAK'MIŞİtfaiyeci olmaya ortaokul dönemlerinde karar verip, lise eğitiminin ardından Karabük Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden mezun olan Hilal Mazlum, ilk görevine de Şırnak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde başladı. Yaklaşık 3 yıllık sürede geceleri de nöbetlere kalarak yangın, trafik kazası ve doğal afetlerde görev alan Mazlum, yaklaşık 1 yıl önce döndüğü memleketi Eskişehir'de, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki görevini de başarıyla sürdürüyor. İtfaiyeciliğin zor meslek olduğu kadar çok kıymetli iş olduğunu belirten Mazlum, "Üniversiteden mezun olduktan hemen sonra Şırnak itfaiyesine memur olarak atandım. Orada da sahada çalıştım. Daha sonra memleketim olan Eskişehir'e geldim, 1 yıldır da burada görev yapıyorum. Zor bir iş yapıyoruz ama aynı zamanda kıymetli bir iş de yapıyoruz. İnsanları kurtarıyoruz, hayvanları kurtarıyoruz, insanların eşyalarını kurtarıyoruz. Yangından, kazadan kurtarıyoruz. Huzurlu oluyorum. 24 saat çalıştıktan sonra sabah eve gittiğimde, bir şeyleri başardığımda bu mesleği yaptığım için huzurla uyuyorum" dedi.'GÖRENLER ŞAŞIRIYOR'

Yangın, kaza ya da görev aldığı doğal afetlerde kadın itfaiyeci görenlerin çok şaşırdığını anlatan Hilal Mazlum, erkek meslektaşlarının yanı sıra ailesinden de çok destek gördüğünü söyledi. Kadınların her meslekte kendilerini gösterebileceklerine inandığını belirten Mazlum, "Bildiğim kadarıyla İç Anadolu Bölgesi'nde sahada görev yapan tek kadın personel benim. İnsanların bakış açıları aslında çok güzel. İlk gördüklerinde şaşırıyorlar, daha sonra yavaş yavaş ki 1 yıldır burada görev yaptığım için alıştılar. Birlikte çalıştığım erkek iş arkadaşlarımdan ve başta ailem olmak üzere çevremden çok destek alıyorum. Hem bölgede tek olmak hem de gece nöbetine kalıp yangınlara gitmek, trafik kazalarına gitmek, insanların canını malını kurtarmak, bana ayrıca huzur ve gurur veriyor" diye konuştu.