Eskişehirli Judo Sporcusu Mehmet Yiğit Atmaca Türkiye 3'üncüsü oldu - Son Dakika
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Eskişehirli Judo Sporcusu Mehmet Yiğit Atmaca Türkiye 3'üncüsü oldu

Spor Toto Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mehmet Yiğit Atmaca, üçüncü oldu. Atmaca, elde ettiği bu başarı ile Eskişehir'i ve Türkiye'yi Balkan Şampiyonası'nda temsil etme şansı yakaladı.

06.05.2024 14:52
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(ESKİŞEHİR) - Spor Toto Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mehmet Yiğit Atmaca, üçüncü oldu.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Ordu'da yapıldı. Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda, 3 Mayıs Cuma günü başlayan şampiyonaya 69 ilden bin 150 sporcu katıldı. Şampiyonanın son gününde sporcular kendi kilolarında mindere çıkarak, dereceye girebilmek için mücadele etti.

73 üstü kiloda Eskişehir'i temsil eden Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mehmet Yiğit Atmaca, büyük heyecana sahne olan müsabakada rakibine üstünlük sağlayarak Türkiye 3'üncüsü oldu. Atmaca, elde ettiği bu başarı ile Eskişehir'e madalya ile dönerken gelecek günlerde yapılacak Balkan Şampiyonası'nda Eskişehir'i ve Türkiye'yi temsil etme şansı yakaladı.

Şampiyona, final maçlarının ardından tamamlandı. Şampiyonanın son günü olan 5 Mayıs'ta dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehirli Judo Sporcusu Mehmet Yiğit Atmaca Türkiye 3'üncüsü oldu - Son Dakika

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