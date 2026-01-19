Eskişehirli sporculardan Sakarya\'da başarı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen İller Arası Şehit Gaffar Okkan Karate Turnuvası'na katılan Eskişehirli sporcular, kente madalyalar ile döndü.

İller Arası Şehit Gaffar Okkan Karate Turnuvası 17 Ocak günü Sakarya'nın hendek ilçesinde gerçekleşti Turnuvada, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yetişen sporcular, zorlu rakiplerine karşı sergiledikleri üstün performansla dikkat çekti.Turnuva sonuçlarına göre; Kumite kategorisinde tatamiye çıkan Doğa Açıkgöz rakiplerini mağlup ederek 2.'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Kata kategorisinde ise Elvin Orhan, sergilediği tekniklerle jüriden tam not alarak 3.'lük kürsüsüne çıktı ve bronz madalyayı boynuna taktı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla sporcularını tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR