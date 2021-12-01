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Eskişehirspor'da öncelikli hedef Trabzonspor'a olan borcu kapatmak - Son Dakika

Eskişehirspor'da öncelikli hedef Trabzonspor'a olan borcu kapatmak

01.12.2021 11:02

Maddi imkansızlıklarla boğuşan TFF 2. Lig takımlarından Eskişehirspor, geçmişte forma giyen futbolcular ve antrenörler ile bazı kulüplere olan borçlarını ödemek için kurduğu "dosyakapat.com" adlı internet sitesi aracılığıyla toplanacak parayla ilk olarak Trabzonspor dosyasını kapatacak.

Maddi imkansızlıklarla boğuşan TFF 2. Lig takımlarından Eskişehirspor, geçmişte forma giyen futbolcular ve antrenörler ile bazı kulüplere olan borçlarını ödemek için kurduğu "dosyakapat.com" adlı internet sitesi aracılığıyla toplanacak parayla ilk olarak Trabzonspor dosyasını kapatacak.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve geçmiş dönemde forma giyen futbolcular ile antrenörlere ve bazı kulüplere olan borçlarından dolayı uygulanan transfer yasağı dolayısıyla kadro kurmakta zorlanıyor.

Transfer yasağı nedeniyle altyapısından yetiştirdiği genç oyuncularla, TFF 1. Lig'de mücadele ettiği 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında sportif başarıyı bir türlü yakalayamayan Eskişehir temsilcisi, bir alt lige düştü. Eskişehirspor 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği TFF 2. Lig'de de genç oyuncularla kurulu kadrosuyla istenilen sonuçları almadığı için taraftarını üzüyor.

Siyah-kırmızılı takımın 27 Temmuz'da göreve gelen yönetimi ise geçmişten gelen borçları kapatmak için kolları sıvadı. Öncelikle yabancı futbolculara olan borçlar nedeniyle FIFA'da bulunan borç dosyalarını kapatan siyah-kırmızılı yönetim, altyapı için gelen transfer yasağını kaldırdı.

Eskişehirspor yönetimi yaklaşık 10 gün önce geçmişten kalan borçları kentin desteğini alarak kapatmak için "dosyakapat.com" adlı internet sitesini kurdu. Siteye giren bağışçılar "Destek ol" butonunu tıklayıp, en az 26 lira olmak üzere diledikleri miktarda parayı kulübün hesabına gönderebiliyor. Eskişehirspor yöneticileri, buradan elde edecekleri parayla ilk önce Trabzonspor'a olan borcunu ödemeyi planlıyor.

İş insanlarına ve şehrin dinamiklerine kampanyaya destek çağrısı

Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek, AA muhabirine, siyah-kırmızılı kulübün adeta borç batağında olduğunu belirterek, yönetici bile bulunamaz hale gelindiğini söyledi.

Yönetime geldikleri günden itibaren geçmişteki borçlarla mücadele etmeye başladıklarını anlatan Şimşek, "İlk önce FIFA'da olan dosyaları hallettik. Yabancı futbolcuların avro ile olan sözleşmeleri gereği FIFA'dan gelen büyük cezalardan dolayı önce onları temizledik, 10-11 dosyayı tamamen kapattık." dedi.

Şimşek, şimdilerde kulübün geleceğini olumsuz etkileyen diğer dosyalarla uğraştıklarını anlatarak, Eskişehirspor'un borçlarının kapanmasına destek olması için "dosyakapat.com" adlı internet sitesi kurduklarını bildirdi.

Site aracılığıyla Eskişehir halkının maddi desteğini beklediklerini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Öncelikle Trabzonspor dosyası olmak üzere dosyaları kapatmak için 10 gün önce kampanya başlattık. Şu an için katılım istenilen seviyede değil. Bu site aracılığıyla kulübe gelecek parayı kuruşuna kadar dosya kapatmak için kullanacağız. Kampanyaya öncelikle her zaman olduğu gibi taraftarımız katıldı ama şehrin dinamikleri ve iş insanlarından hala katılan yok. Biz de umutla bekliyoruz. Kampanyayla ilk hedefimiz Trabzonspor dosyasını kapatmak. Çünkü iki şehir çok fazla gerildi. Trabzonspor'a olan borcu kapatarak başlamak istiyoruz. Yaklaşık 400 bin avro borcumuz var."

"Şehrin kulüple barışmasını ve bütünleşmesini bekliyoruz"

Mehmet Şimşek, Eskişehir temsilcisinin altyapıdan yetiştirdiği çocuklarla sahaya çıktığını anımsatarak, bu yıl ki hedeflerinin ligde kalmak olduğunu vurguladı.

Sahada sportif başarıyı elde edemediklerine değinen Şimşek, şunları kaydetti:

"Futbolcularımız genç olduğundan kırmızı kartlarda, penaltıda ya da gol yediklerinde konsantrasyonlarını kaybediyor. Toparlamaları çok zor oluyor. Çoğu futbolcumuz sahaya ilk kez çıkıyor. Lig bitene kadar bir şeyleri düzeltebilir miyiz bilmiyoruz. Bu kadar borç ve yeterli desteği sağlayamazsak transfer tahtasının açılması da zor. İstediğiniz kadar öze dönün, iyi yönetici olun, mücadele edin, dosya kapatın, borç ödeyin sahada başarılı olmazsanız inanç da kaybolur. Yönetim olarak şeffaf bir şekilde mücadelemizi veriyoruz. Armanın yere düşmemesi için gece gündüz çalışıyoruz ama sahada başarılı olamadıktan sonra destek de azalıyor. İnatla güzel günlerin gelmesini bekliyoruz. Bütün şehir gibi benim de maçı kaybettiğimizde adeta hayatımız kararıyor. Şehrin kulüple barışmasını ve bütünleşmesini bekliyoruz."

Eskişehirspor'da öncelikli hedef Trabzonspor'a olan borcu kapatmak
Eskişehirspor'da öncelikli hedef Trabzonspor'a olan borcu kapatmak
Eskişehirspor'da öncelikli hedef Trabzonspor'a olan borcu kapatmak
Eskişehirspor'da öncelikli hedef Trabzonspor'a olan borcu kapatmak

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehirspor'da öncelikli hedef Trabzonspor'a olan borcu kapatmak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehirspor'da öncelikli hedef Trabzonspor'a olan borcu kapatmak - Son Dakika
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