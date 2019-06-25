Eskişehirspor lige eksi 6 puanla başlayacak

ESKİŞEHİRSPOR Kulübü Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Topkaya, 2015-2016 sezonunda transfer edilen Sebastian Pinto'nun 496 bin Euro'luk alacağının ödenmemesi nedeniyle FIFA tarafından kulübe eksi 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı. Cezanın yeni sezonda uygulanacağını ve futboldan kaynaklanan 80 milyon borçlarını olduğunu kaydeden Topkaya, transfer yasağının kaldırılması içinde 87 dosyadaki oyuncu ile menajerlerle görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.Spor Toto 1'nci Ligi ekiplerinden Eskişehirspor Kulübü Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Topkaya, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya geldi. Eskişehirspor'a FIFA tarafından 2015-2016 sezonunda transfer edilen Sebastian Pinto'nun 496 bin Euro'luk alacağının ödenmemesi nedeniyle eksi 6 puan silme cezası verildiğini açıklayan Topkaya, "30 Mayıs'a yönetime geldikten sonra hızla çalışmalara başladık. Önümüzdeki birçok problem var. En önemlisi FIFA'ya şikayette bulunmuş yabancı futbolcuların sorunlarının çözülmesi ve mevcut kadromuzdaki oyuncularının paralarının ödenmesidir. Sebastian Pinto, sayın Mesut Hoşcan döneminde transfer edilmiş, 6 maç kadar katkısı olmuş. Kampa giderken, transfer edilecek düşüncesiyle yolda otobüsten indirilerek tesislere getirilmiş. Daha sonra da Eskişehirspor'dan ayrılmış bir futbolcu. Kendisi 2 sene önce kulübü FIFA'ya şikayet etmiş. Görüşmeler, itirazlar yapılmış, bu süreçlerden sonra Eskişehirspor'a FİFA tarafından bir ceza verilmiş. 31 Ocak tarihinde bu ceza FIFA tarafından federasyonumuza bildirmiş, onlarda kulübümüze bildirmiş. Yazıda '60 gün içerisinde borcunuzu ödeyin' denilmiş. Bu süre içerisinde ödemeye yapılmadığı için eksi 6 puan silme cezası kesinleşmiş. Eksi 6 puan silme cezası federasyon tarafından yeni sezondan itibaren uygulanacak. Eğer geçen sezon için uygulama isteseydik, puan durumuna göre ligden düşmüş olacaktık" dedi.Alacakları olan diğer yabancı oyunculardan kaleci Ruud Boffin ve stoper Jerry Akaminko için ise FIFA CAS Mahkemesi'nde işlemlerin sürdüğünü ifade eden Av. Topkaya, "Kulübümüzün 80 milyon lira kadar futbol borcu var. Transfer yasağının kaldırılmasıyla ilgili 87 dosyamız var. Transfer yasağında farklı sebepler var. Hepsiyle tek tek görüşüyoruz. Öncelikli kulüp lisansı alabilmek için görüşüyoruz. Bütün alacaklılara durumu anlatıyoruz. Net bir şekilde neler yapabileceğimizi söylüyoruz. Transfer yasağını biz açmak istiyoruz ama önceliğimiz mevcut kadroyu korumak. Transfer yasağını kaldırmazsak ve mevcut kadroyla lige başlasak dahi biz kadromuza güveniyoruz. Teknik direktörümüz Fuat Çapa da güveniyor. Kadronun iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.Topkaya, 496 bin Euro'luk alacağı olan Sebastian Pinto'nun borcunun ödenmemesi durumunda, yasal olarak ligden düşürme hakkının da olduğunu sözlerine ekledi.

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