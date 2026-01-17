Eskişehirspor, Recep Pekgöz\'ü Kadrosuna Kattı

Eskişehirspor, transfer çalışmaları kapsamında 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Recep Pekgöz ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Eskişehirspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-kırmızılı kulüp, son olarak Küçükçekmece Sinopspor forması giyen savunma oyuncusu Recep Pekgöz'ü renklerine bağladı. 25 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandığı ve oyuncunun takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi.

"Siyah-kırmızı forma altında başarılar dileriz"

Transferle ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz son olarak Küçükçekmece Sinopspor'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Recep Pekgöz ile anlaşma sağlamıştır. Recep Pekgöz'e Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz." - ESKİŞEHİR