Eskişehirspor Sevdalısı Müdür Uğurlandı

Eskişehirspor sevdalısı Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Terzi, Eskişehir'de düzenlenen tören ve cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Terzi'nin tabutunun üstünde çok sevdiği Eskişehirspor'un atkısı serildi. Asri Mezarlık'ta bulunan 100. Yıl Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Terzi, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine; Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, çok sayıda birinci sınıf emniyet müdürü, mesai arkadaşları ve aile yakınları katıldı. - ESKİŞEHİR