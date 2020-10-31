Eskrimde 10-12-14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Konya'da sona erdi

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen 10-12-14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Konya'da tamamlandı.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya, 15 ilden ve 13 farklı kulüpten 200 sporcu katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınarak gerçekleştirilen turnuvanın son gününde, 10 Yaş Altı Kız Epe ve Erkek Epe kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Erkek epede Alptuğ Mehmet Demir birinci, Toprak Bulakeri ikinci, Kayra Mustafa Üstün ve Poyraz Kurt üçüncü oldu. Kızlar epede birinciliği Ela Zeynep Cebeci, ikinciliği Su Şebnem Orhan, üçüncülüğü Deniz Öztürk ve Nilhan Elif Salur elde etti.