ESMİAD\'tan Genç Sporculara Destek

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD), kentte düzenlenen halı saha turnuvasına katılan genç sporculara destek vererek sporun birleştirici gücüne katkı sağladı.

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD), gençlere ve spora verdiği desteği kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, Eskişehir'de düzenlenen halı saha turnuvasına katılan tüm takımlara destek veren dernek, gençlerin sporla iç içe olmasını ve sosyal dayanışmanın güçlenmesini hedefledi.

Turnuvada mücadele eden Eskişehirli genç sporcular; centilmenlik, takım ruhu ve fair-play anlayışıyla örnek bir duruş sergilerken, sporun birleştirici gücü sahaya yansıdı. ESMİAD yönetimi, sonuçtan bağımsız olarak tüm takımların emeğine ve mücadelesine değer vererek gençlerin yanında yer aldı.

Desteğimiz sadece sportif faaliyetlerle sınırlı değil

ESMİAD Yönetimi adına açıklamalarda bulunan Can Yapraklı, sağlanan desteklerin yalnızca sportif faaliyetlerle sınırlı olmadığını vurguladı. Gençlerin sosyal gelişimine, özgüven kazanmasına ve dayanışma bilincinin güçlenmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Yapraklı, ESMİAD'ın gençliği ve sporu önceleyen projelerine önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

Halı saha turnuvasına katılan tüm genç sporcuları tebrik eden ESMİAD yönetimi, sporun birleştirici gücüne katkı sunmaktan gurur duyduklarını ve her zaman gençlerin destekçisi olacaklarını kamuoyuyla paylaştı. - ESKİŞEHİR