Esnaf Odası Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Esnaf Odası Genel Kurulu Yapıldı

Esnaf Odası Genel Kurulu Yapıldı
12.01.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hikmet Karaca, Erzurum Esnaf Odası başkanlığına yeniden seçildi. Yeni yönetim belirlendi.

Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Fotoğrafçılar ve Tabelacılar Esnaf Odası'nın olağan genel kurulu yapıldı. Mevcut başkan Hikmet Karaca, üyelerin büyük bir çoğunluğunun desteğini alarak yeniden oda başkanlığına seçildi.

Genel kurulda üyelerin oylarıyla güven tazeleyen Karaca, önümüzdeki dönemde esnafın sorunlarının çözümü, sektörün gelişmesi ve mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Seçimler sonucunda belirlenen yeni yönetim ve denetim kurulu listesi de belirlendi. Hikmet Karaca başkanlığındaki yönetim kurulunda asil üyeliklere Vedat Adıgüzel, Adnan Atalay, Arif Sönmez, Hanifi Soğancı, Fatih Günarlı ve Yusuf Sincar seçildi. Yönetim kurulu yedek üyeleri ise Gökhan Alabulut, Çetin Türkoğlu, Mensur Yılmaz, Burak Çaycı, Muhammet Eren Yarbaşı, Eşref Güngörmüş ve Cengiz Keleş oldu. Denetim kurulunun asil üyeleri Nizamettin Korucu, Atilla Alim ve Ümit Karabulut'tan oluşurken yedek üyeliklere ise Özge Erkaya, Rasim Yıldırım ve Ömer Ayık seçilen isimler oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hikmet Karaca, Erzurum, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esnaf Odası Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:31:04. #7.11#
SON DAKİKA: Esnaf Odası Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.