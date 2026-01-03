Esnafa Faiz İndirimi Müjdesi

Esnaf ve sanatkarların finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik önemli bir adım atıldı. Kooperatifler kefaletiyle kullandırılan devlet hazinesi faiz destekli işletme ve yatırım kredilerinde faiz oranı yıllık yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüldü.

Yeni düzenleme, 5 Ocak 2026 Pazartesi gününden itibaren kooperatif kefaletiyle kullandırılacak krediler için geçerli olacak. Faiz indirimiyle birlikte aylık faiz oranı da yüzde 1,66 seviyesine çekildi.

Esnafa nefes aldıracak adım

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yeşil Nilüfer Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Bayram Aydın, düzenlemenin özellikle artan maliyetler karşısında zorlanan esnaf ve sanatkarlar için önemli bir rahatlama sağlayacağını belirtti. Aydın, faiz indiriminin işletmelerin nakit akışını rahatlatacağını ve yatırım iştahını artıracağını ifade etti.

Teşekkür mesajı

Başkan Aydın, esnaf camiasına yılın ilk müjdesi niteliğindeki bu düzenlemenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, TESKOMB 7. Bölge Birliği ve Başkan Vekili Bahri Şarlı ile Türkiye Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

Faiz indirimiyle birlikte esnaf ve sanatkarların daha uygun şartlarda kredi kullanabilmesinin, yerel ekonominin canlanmasına da katkı sağlaması bekleniyor. - BURSA