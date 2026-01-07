Esnafa Vergi Uyarısı

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 13. Aralık 2025 Tarihli ve 586 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ndeki kararların 01 Ocak 2026 tarihi uygulamaya geçtiğini hatırlatarak basit usulden gerçek usule geçen esnaf ve sanatkarın büyük cezalarla karşılaşmaması için dikkatli olmasını önerdi.

Muhasebesel açıdan yapılan yanlışların büyük cezalara neden olabileceğini kaydeden Özmeriç, "Bahse konu tebliğ ile anılan kararname kapsamında 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilecek olan esnaf ve sanatkarımız yeni bir döneme girdi. Zor şartlarda ekmeğini kazanma derdinde olan esnaf ve sanatkarımız bu yönde ceza yükü ile karşı karşıya kalmaması için en azından kendilerine yetecek ölçüde muhasebe eğitimi almasını öneriyorum. Çünkü muhasebesel anlamda yapılan yanlışlar telafisi imkansız cezai sonuçlar doğurabiliyor" diyerek basit usulden gerçek usule geçen tüm esnaf ve sanatkarın duyarlı olmasını istedi.

Aydın Şoförler Odası olarak yeni yıl öncesi bu konuda tüm şoför esnafını kapsayacak şekilde eğitimlerin düzenlediğini kaydeden Özmeriç, "1 Ocak itibariyle nüfusu 30 binin olan ilçelerde basit usul sistemle faaliyetlerini sürdüren esnaf ve sanatkar gelir mükellefi oldu. Bu yükümlülük esnaf ve sanatkarımıza beyanname verme ve defter tutma zorunluluğu getirdi. Bu durum ayrı bir maliyet artışına neden olurken sadece ilimizde onbinlerce esnaf ve sanatkar vergi ve KDV ile tanışmış oldu. 31 Aralık tarihine kadar gelir vergisi ve KDV'den muaf olan esnaf ve sanatkarımızın omuzuna yüklenen bu yeni sistemin daha adil olabilmesi bakımından Maliye Bakanlığı'nın vergilendirme diliminde ve KDV oranlarında düzenleme yapılması konusunda beklentimiz var" diye konuştu. - AYDIN