Esnafı Bıçaklayarak Öldüren Temizlik İşçisine Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Esnafı Bıçaklayarak Öldüren Temizlik İşçisine Ceza

29.01.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir esnafı bıçakla öldüren temizlik personeline 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı esnafı bıçaklayarak öldüren belediye temizlik personeline "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde 19 Mayıs 2025'te çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık'ı (60), aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle 21 Mayıs 2025'te tutuklanan Seyhan Belediyesi temizlik personeli Tolga H'ye (30) 15 Ocak'taki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Kararda, sanığın eylemine son vermeyip birçok bıçak darbesiyle Gözaçık'ı öldürdüğü ve eylemin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Maktülle arasında önceye dayalı husumet bulunmadığı belirlenen sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğunun kabul edildiği anlatılan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Olay tarihinde sanık belediye işçisi olarak görevini ifa ederken maktulün sanığa yönelik küfür ve hakarette bulunduğu, bu itibarla ilk haksız hareketin maktulden geldiğinin kabul edilebilir olduğu, sanık ile maktul arasında tartışma yaşanmasının sanığın istikrarlı anlatımları ve tanık beyanları ile doğrulandığı, sanığın maktul ile olay tarihinde aralarında çıkan kavgadan ötürü şiddetli elem ve öfkenin etkisi altında maktule yönelik öldürme kastı ile hareket ettiği kabul edilerek, Tolga H'nin Hüsamettin Gözaçık'a yönelik 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçunu işlediği sabit görülmekle, 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Kararda, sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 62/1 maddesi gereğince "iyi hal" indirimi yapılarak hüküm kurulduğu bilgisi de yer aldı.

Olay ve dava

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde 19 Mayıs 2025'te çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık'ı, aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Seyhan Belediyesi temizlik personeli Tolga H, 21 Mayıs 2025'te tutuklanmıştı.

Tolga H, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 15 Ocak'taki karar duruşmasında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esnafı Bıçaklayarak Öldüren Temizlik İşçisine Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:29:36. #7.11#
SON DAKİKA: Esnafı Bıçaklayarak Öldüren Temizlik İşçisine Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.