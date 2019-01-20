Esnafın kredi yükümlülüğü yüzde 44 arttı
50 dakika önce
Kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla 2018 yılında esnaf ve sanatkara kullandırılan toplam kredi miktarı, geçen yıllardan devirler hariç olmak üzere 18 milyar 715 milyon liraya ulaştı.
Kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla 2018 yılında esnaf ve sanatkara kullandırılan toplam kredi miktarı, geçen yıllardan devirler hariç olmak üzere 18 milyar 715 milyon liraya ulaştı. Söz
konusu kredi tutarı bir önceki yıla göre yüzde 44 artış gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:35
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