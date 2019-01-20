Son Dakika Haberleri: Esnafın kredi yükümlülüğü yüzde 44 arttı

Esnafın kredi yükümlülüğü yüzde 44 arttı

50 dakika önce

Kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla 2018 yılında esnaf ve sanatkara kullandırılan toplam kredi miktarı, geçen yıllardan devirler hariç olmak üzere 18 milyar 715 milyon liraya ulaştı.

Esnafın kredi yükümlülüğü yüzde 44 arttı, System.String[]
Kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla 2018 yılında esnaf ve sanatkara kullandırılan toplam kredi miktarı, geçen yıllardan devirler hariç olmak üzere 18 milyar 715 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredi tutarı bir önceki yıla göre yüzde 44 artış gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:35 

Söz, Ekonomi
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