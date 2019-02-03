Son Dakika Haberleri: Esnafla 'Akademik' İşbirliği

Esnafla 'Akademik' İşbirliği

59 dakika önce

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB), esnafın ekonomik ve sosyal açıdan geliştirilmesine yönelik Atatürk Üniversitesi ile ortak projeler geliştirecek.

Esnafla 'Akademik' İşbirliği, System.String[]
Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB), esnafın ekonomik ve sosyal açıdan geliştirilmesine yönelik Atatürk Üniversitesi ile ortak projeler geliştirecek.

ESOB Başkanı Rasim Fırat'ın girişimleriyle sosyo-ekonomik araştırmalar başta olmak üzere esnafın ekonomik açıdan gelişmesini sağlamak adına Atatürk Üniversitesi ile ortak projeler üretilmesi için ilk adımlar atıldı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve yardımcılarıyla Esnaf Sarayında kahvaltıda buluşan ESOB Başkanı Rasim Fırat ile yönetim kurulu üyeleri, proje çalışmaları için fikir alışverişinde bulundu.

Kent ekonomisinin önemli aktörlerinden biri olan üniversitenin esnaf ve sanatkara her türlü desteği vermek için hazır olduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, "Ekonominin temel taşı olan esnaflarımız için üniversite yönetimi olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Kentimizdeki tüm esnaf ve sanatkarın sosyo ekonomik anlamda gelişmesi için akademisyen arkadaşlarımız bir dizi çalışma ve proje hazırlayacak. ESOB yönetimiyle ortak hareket ederek esnaf-sanatkarımız için en güzelini, en iyisini hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Ekonomik faaliyetlerin dünya genelinde büyük bir değişim içinde olduğunu anımsatan ESOB Başkanı Rasim Fırat ise esnaf ve sanatkarların da bu değişime ayak uydurması gerektiğinin altını çizdi.

Bu anlamda Atatürk Üniversitesiyle ortak hareket edeceklerini, bilim insanlarının bilgi ve birikimlerinden yararlanacaklarını anlatan Başkan Fırat, "Yarım asırlık geçmişiyle kentimize büyük bir vizyon kazandıran Atatürk Üniversitesi ve esnaf-sanatkarlarımıza özel bir hassasiyet gösteren bir yönetimin bulunması bizim için büyük bir şans. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için ortak çalışmalara imza atmak istiyoruz. Alacağımız bu akademik destekle esnafımıza ciddi bir katma değer sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Bu arada kahvaltı programına Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Çelik, Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, Prof. Dr. Medine Güllüce, Prof. Dr. Nihat Yatkın, Prof. Dr. Sezai Ercişli ile ESOB Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Kantar, Zeki Pınar, Zekayi Kaplan, Seyfettin Saka, Samih Türkan ve Genel Sekreter Cüneyt Acır katıldı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:17 Kaynak: İHA

Fırat, Atatürk Üniversitesi, Yaşam
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