Esnafla vatandaşın kavgası meydan muharebesine döndü

Telefonun şarj soketi yapılmadığı için terör estirdi

ERZURUM - Erzurum'da bir kişi telefonunun şarj soketi yapılmadığı için girdiği iş yerinde terör estirdi. Esnafın vatandaşla kavgası iş yeri dışına taşınca ortalık meydan muharebesine döndü. Kavgayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre bir kişi telefonunun şarj soketi yapılmadığı için Cumhuriyet Caddesinde bulunan Cumhuriyet İş Merkezindeki E.T. ve M.T.'ye ait iş yerine geldi. Telefon şarj soketini yapmak için 20 TL isteyen iş yeri sahipleriyle anlaşamayan vatandaş hakaret ederek iş merkezinden çıktı. Daha sonra tekrar iş yerine gelen vatandaş iş merkezindeki esnafa hakaret etmeye devam etti. Esnaf ve vatandaşın sözlü tartışması dışarıda tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Meydan muharebesine dönen kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.

İş yeri sahibinin oğlu Halil İbrahim Tigiş, "Karşılıklı olarak atıştılar amcamla. Karşıdaki şahıs şarj soketine sebep burada kavga çıkardı. 20 TL değerindeydi. Amcama gözlüğünü bıraktırdı sonra amcama vurdu. Amcam da kendimi koruma amaçlı bu sefer ona vurunca karşılıklı kavga çıktı. Kavga çıkınca babam da, amcam yere düşünce onu ayırmaya çalıştı. Ayırdıktan sonra bu sefer babama vurdu. Babama vurduktan sonra babam da ona vurdu. Sonra kaçtı, küfür falan etti bize. Ağza alınmayacak kelimeler söyledi. Pasajın ortasında bütün halka hakaretler yağdırdı. Bunu duyan pasaj halkı ise bu sefer adama müdahalede bulundu. Adam da karşılıklı olarak bu sefer bize müdahalede bulundu. Tekrar dışarıya doğru kaçarken pasajdaki bir abimiz yakaladı. Karşılıklı olarak kavgaya tutuştular" diye konuştu.