ESO'da 'Genişletilmiş Meslek Komitesi' toplantısı

Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) her hafta üyeleri ile bir araya gelerek üreticilerin sorun, öneri ve isteklerinin konuşulduğu 'Genişletilmiş Meslek Komitesi' toplantıları devam ediyor.



Bu hafta 10'uncu ve 16'ncı grupların katılımı ile gerçekleştirilen 'Genişletilmiş Meslek Komitesi' toplantısının açılış konuşmasını yapan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Bugün seramik, cam, mermer, tuğla, kiremit ve yapı malzemeleri ile inşaat alanında çalışan üreticilerimizle beraberiz" ifadelerini kullanırken, her türlü problem ve önerileri için sanayicilere ESO ile iletişime geçme çağrısında da bulunan Kesikbaş, "İlgili personellerimiz ile birlikte çalışmalarınızı yürütebilirsiniz. Hep beraber birlik içerisinde çalışmamız, üretmemiz gerekiyor" dedi.



"Bu sektörün desteklenmesi gerekiyor"



Her iki grubun da inşaat sektörüne hizmet verdiğini söyleyen 10'uncu Grup Meslek Komitesi Başkanı Hikmet Çetin ise, "Bu sektörün desteklenmesi gerekiyor. Kamunun çıkardığı destekler ile birlikte bizim de daha fazla çalışmamız, dünya standartlarına uyum sağlamamız, yeni pazarlar bulmamız gerekiyor. Bu konuda üniversiteden Ar-Ge ve ürün geliştirme konusunda destek istiyoruz. Bunun dışında ne tip sorunlar yaşanıyor, çözümleriniz neler olabilir bunları konuşacağız. ESO, oda olarak üzerine düşeni yapıyor. Toplantılarımızda elde ettiğimiz çözüm önerilerini kamuya iletiyor, bu kapsamda Başkanımız Sayın Celalettin Kesikbaş'a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



Yapılan açılış konuşmalarından sonra toplantıda seramik ve inşaat sektörleri üreticilerinin problem ve önerileri değerlendirildi. Gündemi haksız rekabet, akredite laboratuvar olmaması ve bu konuda üniversitelerden alınabilecek destek, kamu ve KOSGEB'den alınabilecek destekler, ruhsat alamayan firmaların yaşadığı sorunlar, istihdam oluşturulması ve sektörel güvene olan ihtiyaç oluşturdu. - ESKİŞEHİR